Alix de Castillan Peinture Moulin à mer Pleudaniel

Moulin à mer Le passage Pleudaniel Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Alix de Castillan expose ses œuvres inspirées du flux de la mer dans le moulin à marée de Traou Meur, dans la commune de Pleudaniel. .

Moulin à mer Le passage Pleudaniel 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 63 07 77

