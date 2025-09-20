Alix de Castillan Peinture Moulin à mer Pleudaniel
Alix de Castillan Peinture Moulin à mer Pleudaniel samedi 20 septembre 2025.
Alix de Castillan Peinture
Moulin à mer Le passage Pleudaniel Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Alix de Castillan expose ses œuvres inspirées du flux de la mer dans le moulin à marée de Traou Meur, dans la commune de Pleudaniel. .
Moulin à mer Le passage Pleudaniel 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 63 07 77
