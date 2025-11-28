Alix Logiaco Feat. Maë Defays When Jazz Meets Soul (And Pop)! / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Pianiste et compositeur, Alix Logiaco poursuit son parcours dans le jazz avec son trio.

Trois albums, de nombreux concerts en Europe, et un goût affirmé pour la rencontre et l’improvisation !

Pour cette soirée, il invite Maë Defays, chanteuse entre soul et jazz, dont la voix claire et sincère donne une couleur singulière à chaque morceau.

Maë Defays / voix

Alix Logiaco / piano

Cyril Billot / contrebasse

Tom Peyron / batterie

22h30

Jam session Jazz/Rap

When Jazz Meets Soul (And Pop)

Alix Logiaco / piano

Lidian Sadtoi / guitare

Sam Bamba / basse

Tom Peyron / batterie

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

