Alix Logiaco Feat. Maë Defays When Jazz Meets Soul (And Pop)! / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris vendredi 28 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Pianiste et compositeur, Alix Logiaco poursuit son parcours dans le jazz avec son trio.
Trois albums, de nombreux concerts en Europe, et un goût affirmé pour la rencontre et l’improvisation !
Pour cette soirée, il invite Maë Defays, chanteuse entre soul et jazz, dont la voix claire et sincère donne une couleur singulière à chaque morceau.
Maë Defays / voix
Alix Logiaco / piano
Cyril Billot / contrebasse
Tom Peyron / batterie
22h30
Jam session Jazz/Rap
When Jazz Meets Soul (And Pop)
Alix Logiaco / piano
Lidian Sadtoi / guitare
Sam Bamba / basse
Tom Peyron / batterie
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
