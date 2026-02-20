Alix Logiaco trio A.L.T en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Alix Logiaco trio A.L.T en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 20 avril 2026.
Ces thèmes distincts mais quelquefois liés m’ont donné l’inspiration pour créer la musique de ce disque; un jazz actuel avec une touche pop. Venez nombreux pour cette soirée de sortie de disque exceptionnelle. » Alix Logiaco
Alix Logiaco : piano, claviers
Cyril Billot : contrebasse
Zacchary Leblond : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz actuel, album « From Sand To Land » (Agile Production – 2025) : les déplacements de population, l’univers marin et le pourtour méditerranéen sont trois sujets qui m’intéressent !
Le lundi 20 avril 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 20 avril 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T00:30:00+02:00
fin : 2026-04-21T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T19:30:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-20T21:30:00+02:00_2026-04-20T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire