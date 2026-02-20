Alix Logiaco trio A.L.T en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ces thèmes distincts mais quelquefois liés m’ont donné l’inspiration pour créer la musique de ce disque; un jazz actuel avec une touche pop. Venez nombreux pour cette soirée de sortie de disque exceptionnelle. » Alix Logiaco

Alix Logiaco : piano, claviers

Cyril Billot : contrebasse

Zacchary Leblond : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz actuel, album « From Sand To Land » (Agile Production – 2025) : les déplacements de population, l’univers marin et le pourtour méditerranéen sont trois sujets qui m’intéressent !

Le lundi 20 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



