Alix Logiaco Trio Studio de l’Ermitage Paris

From Sand To Land : les déplacements de population, l’univers marin et le pourtour méditerranéen sont trois sujets qui m’intéressent ! Ces thèmes distincts mais quelquefois liés m’ont donné l’inspiration pour créer la musique de ce disque; un jazz actuel avec une touche pop. Venez nombreux pour cette soirée de sortie de disque exceptionnelle.

Alix Logiaco : piano/claviers et composition

Cyril Billot : contrebasse

Zacchary Leblond : batterie

Invités : TBA :)

Sortie de l’album : From Sand To Land (Agile Production – 2025)

Le mercredi 18 février 2026

de 20h30 à 22h00

payant Tarif sur place : 25 EUR

Prévente : 19 EUR Public jeunes et adultes.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

