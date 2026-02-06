Alix Logiaco « When Jazz Meets Folk (And Pop)! » Le Son de la Terre PARIS 05
Alix Logiaco « When Jazz Meets Folk (And Pop)! » Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 15 mars 2026.
Alix Logiaco développe sa carrière dans le Jazz avec son trio (trois albums à son actif, une centaine de concerts dans toute l’Europe !). Lors de cette soirée il interprètera des morceaux du répertoire folk (et pop) en apportant sa touche qui lui si particulière ! Une soirée originale et exceptionnelle !
Ophélie Cazes : Voix
Alix Logiaco: piano et arrangement
Cyril Billot: contrebasse
Zacchary Leblond: batterie
Le dimanche 15 mars 2026
de 18h00 à 20h00
payant
25 euros.
Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
