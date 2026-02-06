Alix Logiaco développe sa carrière dans le Jazz avec son trio (trois albums à son actif, une centaine de concerts dans toute l’Europe !). Lors de cette soirée il interprètera des morceaux du répertoire folk (et pop) en apportant sa touche qui lui si particulière ! Une soirée originale et exceptionnelle !

Ophélie Cazes : Voix

Alix Logiaco: piano et arrangement

Cyril Billot: contrebasse

Zacchary Leblond: batterie

Le dimanche 15 mars 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



