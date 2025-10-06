ALIZÉE – ALIZEE – LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

ALIZÉE – ALIZEE Début : 2026-09-11 à 20:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : ALIZEE——Après avoir enflammé l’Olympia les 7 et 8 septembre derniers lors de deux concerts historiques complets en seulement quelques minutes, Alizée annonce son grand retour sur scène avec une tournée événement.Ces deux soirées parisiennes, saluées par des fans venus du monde entier et par des médias unanimes, ont marqué un véritable triomphe. Un moment d’émotion et de communion qui a confirmé l’attente autour de l’artiste et la force intacte du lien qui l’unit à son public depuis 25 ans.Pour célébrer cet anniversaire unique, Alizée entamera une tournée événement à travers la France et la Belgique. Un rendez-vous incontournable pour revivre les titres qui ont marqué plusieurs générations, redécouvrir son univers artistique et partager, ensemble, une nouvelle page de son histoire.Le retour d’une icône. L’attente d’un moment unique.

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34