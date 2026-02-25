Aljamai à la Scène du Canal La Scène du Canal Paris

Aljamai nous offre une combinaison harmonieuse et subtile qui se traduit par

des ambiances soyeuses dans certains titres, rêches voire révoltées dans d’autres. Le tout sublimé par des sonorités variant entre électronique

et rock alternatif, marquant la plus-value du producteur Walid Ben Haj Salah (Dilaw), et du guitariste Ghassen Fendri, collaborateurs d’Aljamai au

sein de ce projet.

Une immersion délicate dans un univers musical à empreinte ethnique où se mêle musiques traditionnelle tunisienne et alternative.

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h30 à 22h00

payant Tarif plein : 16 EUR

Tarif réduit : 13 EUR Tout public.

