Alki Fest ZA Pelen Borda Larressore samedi 1 novembre 2025.
Alki Fest
ZA Pelen Borda Alki Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Au programme, trois jours pour découvrir l’univers ALKI
– Visites d’ateliers toutes les heures à partir de 10h
– Ventes avec remises exceptionnelles
– Ateliers d’artisans partenaires
– Restauration sur place le midi avec le food truck Tranquillou Pépère
– Bar tenu par l’équipe ALKI .
ZA Pelen Borda Alki Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 84 17
