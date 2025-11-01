Alki Fest ZA Pelen Borda Larressore

Alki Fest ZA Pelen Borda Larressore samedi 1 novembre 2025.

Alki Fest

ZA Pelen Borda Alki Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Au programme, trois jours pour découvrir l’univers ALKI

– Visites d’ateliers toutes les heures à partir de 10h

– Ventes avec remises exceptionnelles

– Ateliers d’artisans partenaires

– Restauration sur place le midi avec le food truck Tranquillou Pépère

– Bar tenu par l’équipe ALKI .

ZA Pelen Borda Alki Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 84 17

English : Alki Fest

German : Alki Fest

Italiano :

Espanol : Alki Fest

L’événement Alki Fest Larressore a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Pays Basque