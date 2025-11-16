Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ALL BLACKS XV VS URUGUAY Béziers dimanche 16 novembre 2025.

Avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Le rugby international arrive à Béziers avec All Blacks XV Uruguay! Venez vivre le Haka, les hymnes et l’ambiance unique du stade!
À l’occasion de la tournée d’automne des ALL BLACKS en Europe, le rugby international débarque à Béziers avec une rencontre exceptionnelle proposée par le Groupe Altrad ALL BLACKS XV URUGUAY !
Venez vivre les hymnes, le Haka et l’ambiance unique du stade pour un moment inoubliable.
Aucune diffusion TV le seul moyen de profiter de ce match, c’est sur place !
Payant billetterie en ligne ou sur place.   .

Avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie  

English :

International rugby comes to Béziers with All Blacks XV ? Uruguay! Come and experience the Haka, the anthems and the unique atmosphere of the stadium!

German :

Internationales Rugby kommt nach Béziers mit All Blacks XV? Uruguay! Erleben Sie den Haka, die Hymnen und die einzigartige Atmosphäre im Stadion!

Italiano :

Il rugby internazionale arriva a Béziers con il XV degli All Blacks? Uruguay! Venite a vivere la Haka, gli inni e l’atmosfera unica dello stadio!

Espanol :

El rugby internacional llega a Béziers con All Blacks XV ? ¡Uruguay! ¡Ven a vivir la Haka, los himnos y el ambiente único del estadio!

