All Eyes On Gaza à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris

All Eyes On Gaza à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris mercredi 24 septembre 2025.

Venez partager un moment de solidarité fort, autour de la musique et de la culture. Tous les bénéfices seront reversés à Terra Solidaire, pour soutenir les actions humanitaires de cette association en soutien au peuple palestinien.



Line-up :

Acifiq

L’association PULSAR présente ALL EYES ON GAZA, une soirée caritative mêlant concerts et stands solidaires, pour la cause palestinienne.

Le mercredi 24 septembre 2025

de 19h30 à 00h00

payant

De 16,50 à 20 euros.

Tout public.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris