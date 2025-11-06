ALL FOR METAL GRAILKNIGHTS – ROCK N EAT Lyon

ALL FOR METAL GRAILKNIGHTS Début : 2025-11-06 à 19:00. Tarif : – euros.

ALL FOR METAL GRAILKNIGHTS !- BATTLE OF METAL TOUR 2025 -02.11.2025 PARIS Nouveau Casino06.11.2025 LYON Rock’n EatPréparez-vous à une soirée épique au cœur de Paris, où le heavy metal héroïque rencontre la puissance du power metal théâtral ! Les guerriers du metal ALL FOR METAL reviennent enflammer la scène avec leurs hymnes fédérateurs et leur énergie colossale, emmenés par le charismatique duo Tetzel & Antonio. Et pour ouvrir la bataille : les légendaires GRAILKNIGHTS, véritables chevaliers du Graal venus d’Allemagne, mêlant humour, costumes colorés et power metal épique dans un show aussi délirant que redoutablement efficace. Deux groupes, une même mission : vous faire vibrer au son du metal héroïque.Billets disponibles dès maintenant – ne tardez pas, les places sont limitées !Pour les fans de : Sabaton, Gloryhammer, Powerwolf, Manowar, et tous ceux qui aiment le metal avec du panache, des muscles et des refrains à hurler en chœur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK N EAT 32 QUAI ARLOING 69009 Lyon 69