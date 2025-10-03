ALL NIGHT AFROBEAT – TRIBUTE CONCERT – LE BATEAU PHARE Paris

SMARTARTECH PRÉSENTE : ALL NIGHT AFROBEAT – TRIBUTE CONCERTALL NIGHT AFROBEAT – TRIBUTE CONCERT Paris, prépare-toi pour une nuit de folie !Le 03 Octobre, de 22h à 5h, viens vibrer au rythme de l’Afrobeat au Bateau Phare ! Au programme : une line-up incendiaire avec Tems, Burna Boy, Omah Lay, Rema & more interprêté par le talentueux groupe Afrodelic N Soul ! Viens célébrer la musique afro dans une ambiance électrisante, des vibes incomparables et une énergie 100% good vibes! Lieu : Le Bateau Phare, 13 Port de la Gare, 75013 ParisOuverture des portes : 20h – Restauration sur place pour faire le plein d’énergie !Showtime : 22H – préparez-vous à un live intense !Accès autorisé aux moins de 18 ans sous réserve qu’ils soient accompagnés par un adulte.Ne rate pas ta place, réserve dès maintenant !#AfrobeatAllNight #ParisAfrobeat #VibesOnly

