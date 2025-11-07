ALL NIGHT AFROBEAT – TRIBUTE CONCERT – LE BATEAU PHARE Paris

ALL NIGHT AFROBEAT – TRIBUTE CONCERT Début : 2025-11-07 à 22:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : ALL NIGHT AFROBEAT – TRIBUTE CONCERTParis, prépare-toi pour une nuit de folie ! ??Le Vendredi 07 Novembre, de 22h à 4h, viens vibrer au rythme de l’Afrobeat au Bateau Phare ! ??Au programme : une line-up incendiaire avec Tems, Burna Boy, Omah Lay, Rema & more interprêté par le talentueux groupe Afrodelic N Soul ! ????Viens célébrer la musique afro dans une ambiance électrisante, des vibes incomparables et une énergie 100% good vibes! ???? Lieu : Le Bateau Phare, 3 Port de la Gare, 75013 Paris? Ouverture des portes : 20h – ?? Restauration sur place pour faire le plein d’énergie !?? Showtime : 22H – préparez-vous à un live intense !?? Accès autorisé aux moins de 18 ans sous réserve qu’ils soient accompagnés par un adulte.??? Ne rate pas ta place, réserve dès maintenant !?? #AfrobeatAllNight #ParisAfrobeat #VibesOnly?? Licence spectacle : PLATESV-D-2024-001569

LE BATEAU PHARE 3 PORT DE LA GARE, QUAI FRANÇOIS 75013 Paris 75