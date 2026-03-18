ALL SCHOOLS GAMING SALLE HENRI PAC Bagnères-de-Luchon

ALL SCHOOLS GAMING

SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Evènement incontournable des jeunes et des adultes autour du jeu vidéo.

Avec casque VR, jeux console, tournoi de Mario Kart, expo de consoles rétro, rencontres avec des professionnels, animations surprises, tombola (PS5 à gagner). Buvette sur place.

Organisé par la MJC. .

SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 25 44 mjcluchon@gmail.com

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English :

A must-attend event for young and old alike, featuring video games.

With VR headset, console games, Mario Kart tournament, retro console exhibition, meetings with professionals, surprise entertainment, tombola (PS5 to be won). Refreshments on site.

L’événement ALL SCHOOLS GAMING Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE