ALL SCHOOLS GAMING SALLE HENRI PAC Bagnères-de-Luchon
ALL SCHOOLS GAMING SALLE HENRI PAC Bagnères-de-Luchon samedi 11 avril 2026.
ALL SCHOOLS GAMING
SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Evènement incontournable des jeunes et des adultes autour du jeu vidéo.
Avec casque VR, jeux console, tournoi de Mario Kart, expo de consoles rétro, rencontres avec des professionnels, animations surprises, tombola (PS5 à gagner). Buvette sur place.
Organisé par la MJC. .
SALLE HENRI PAC Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 25 44 mjcluchon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A must-attend event for young and old alike, featuring video games.
With VR headset, console games, Mario Kart tournament, retro console exhibition, meetings with professionals, surprise entertainment, tombola (PS5 to be won). Refreshments on site.
L’événement ALL SCHOOLS GAMING Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE