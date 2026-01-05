All star game, 2ème édition Gymnase Meunier Saujon

All star game, 2ème édition

Gymnase Meunier 26 route des Ecluses Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Animation du basket club de Saujon.

.

Gymnase Meunier 26 route des Ecluses Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 19 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities organized by the Saujon basketball club.

L’événement All star game, 2ème édition Saujon a été mis à jour le 2026-01-05 par Mairie de Saujon