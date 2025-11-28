All Star Gomme Pelote basque Trinquet Mont
All Star Gomme Pelote basque Trinquet Mont vendredi 28 novembre 2025.
All Star Gomme Pelote basque
Trinquet 9 Rue de la Vallée de la Geoule Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
1er quart de finale.
L’un des plus grands tournois national de la saison avec les 9 meilleures équipes du moment de pelote qui vont s’affronter tous les vendredis soirs. .
Trinquet 9 Rue de la Vallée de la Geoule Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 89 11
English : All Star Gomme Pelote basque
German : All Star Gomme Pelote basque
Italiano :
Espanol : All Star Gomme Pelote basque
L’événement All Star Gomme Pelote basque Mont a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Coeur de Béarn