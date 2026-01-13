All you need is love & The Beatles Théâtre Francis Palmero Palais de l’Europe Menton

All you need is love & The Beatles

Théâtre Francis Palmero Palais de l’Europe 8 avenue Boyer Menton Alpes-Maritimes

Tarif : 29 – 29 – 34 EUR

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14 22:30:00

2026-02-14

Avec l’Orchestre Riviera Orchestra, production La Garde, préparez-vous pour un voyage vibrant, plein d’humour et d’émotion, où tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour… et d’un orchestre.

Théâtre Francis Palmero Palais de l’Europe 8 avenue Boyer Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 32

English : All you need is love & The Beatles

With the Riviera Orchestra, production La Garde, prepare yourself for a vibrant journey, full of humor and emotion, where all you need is love… and an orchestra.

