Alla francesca, chansons polyphoniques de la fin du Moyen-Âge Musée des Beaux-Arts de Chartres, 29 cloître Notre-Dame, 28000 Chartes Chartres Samedi 21 mars, 16h30, 18h30 20 €, 15 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans

Alla francesca et Brigitte Lesne : Vray dieu d’amour, chansons polyphoniques de la fin du Moyen-Âge.

Au XVe siècle, Martin le Franc, dans son poème le « Champion des Dames », accorde une grande place à la musique et aux musiciens dont il loue la nouvelle pratique : « ils ont su prendre la suavité de la contenance angloise et cette merveilleuse plaisance rend leur chant joieux et notable ! »

Chansons et polyphonies de la Renaissance de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem et John Dunstable.

Maud Haering : chant

Mathias Lunghi : chant

Camile Macinenti : chant

Nolwenn Le Guern : vièle à archet, rebec

Brigitte Lesne : direction, harpe gothique, percussions

Chaque année au printemps, le 21 mars, jour de naissance de Jean-Sébastien Bach, est fêtée la Journée de musique ancienne à l’initiative du Réseau Européen de Musique Ancienne. Ce concert s’inscrit dans ces célébrations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T20:00:00.000+01:00

Musée des Beaux-Arts de Chartres, 29 cloître Notre-Dame, 28000 Chartes 29 cloître Notre-Dame 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir



