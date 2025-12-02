ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ de Zaven Najjar — AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Jeudi 11 décembre, 19h45 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dans le cadre de la remise du Prix Goncourt des Lycéen·nes à Rennes, le Cinéma du TNB propose une avant-première du film de Zaven Najjar adapté du roman d’Ahmadou Kourouma, Goncourt des Lycéens 2000

ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ de Zaven Najjar

Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, le convainc de devenir enfant soldat, tandis qu’il devient grigriman et féticheur parmi les combattants. Baladé entre les factions ennemies, Birahima grandit en accéléré et apprend à se méfier des histoires qu’on lui raconte.

1h17, France / Luxembourg / Canada / Belgique, 2026

Adaptation du roman d’Ahmadou Kourouma, Prix Goncourt des Lycéens 2000

Début : 2025-12-11T19:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T21:30:00.000+01:00

https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema/allah-n-est-pas-oblige

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine