Allah n’est pas obligé – en avant-première – Festival ExtrAnimation Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:30 – 22:00

Gratuit : non De 4,70 € à 7,70 € Réservation auprès du cinéma, en ligne : https://nantesleconcorde.cine.boutique/?tab=media ou au guichet

Si vous les avez manqués à leur sortie en salle ou que vous n’avez pas eu la chance de les découvrir en festival, ExtrAnimation vous propose 10 films d’animation incontournables de l’année 2025 ! « Allah n’est pas obligé » – en avant-première Birahima, un orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec l’aide de quatre dictionnaires et beaucoup d’ironie comment il devient un enfant soldat quand il tente de rejoindre sa tante au Libéria. Une plongée dans un épisode tragique de l’histoire contemporaine, d’après le roman d’Ahmadou Kourouma, prix Goncourt des Lycéens. Avec la présence de la co-scénariste, Karine Winczura. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://nantesleconcorde.cine.boutique/?tab=media