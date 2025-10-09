Allah n’est pas obligé – Soirée d’ouverture de la Fête du cinéma d’animation Cinéma Majestic Bastille Paris

Allah n’est pas obligé – Soirée d’ouverture de la Fête du cinéma d’animation Cinéma Majestic Bastille Paris jeudi 9 octobre 2025.

Allah n’est pas obligé

de Zaven Najjar

1h17 | Belgique / Canada / France / Luxembourg | 2026 | Special Touch Studios

Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, le convainc de devenir enfant soldat, tandis qu’il devient grigriman et féticheur parmi les combattants. Baladé entre les factions ennemies, Birahima grandit en accéléré et apprend à se méfier des histoires qu’on lui raconte.

D’après le roman d’Ahmadou Kourouma, prix Renaudot et prix Goncourt des lycéens 2000

Le film sera précédé de la projection du court métrage Pie dans Lo de Kim Yip Tong.

13 min 35 | France / Ile Maurice | 2024 | Gao Shan Pictures, Gao Shan Maurice, WeFilm

En juillet 2020, un vraquier contenant 3800 tonnes de fuel s’échoue sur la côte est de l’île Maurice. 12 jours plus tard le pétrole se déverse sur les récifs provoquant la pire catastrophe écologique jamais survenue dans la région. A la croisée entre documentaire en animation et film d’art, Pie dan lo de Kim Yip Tong nous fait revivre le trauma des habitants de la côte et de toute l’île qui se sont mobilisés pour tenter de sauver le lagon.

En partenariat avec l’Institut Français

Pour célébrer le lancement de la Fête du cinéma d’animation 2025, le long métrage « Allah n’est pas obligé » de Zaven Najjar (sortie en 2026), sera projeté en avant-première le jeudi 9 octobre à 20h au Cinéma Majestic Bastille à Paris, suivi d’une rencontre avec l’équipe du film.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 20h15 à 23h00

payant

Tarif plein : 11.90 €

Tarif réduit : 9.20 €

Tarif – 18 ans : 5.00 €

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Cinéma Majestic Bastille 2/4 Bd Richard-Lenoir 75011 Paris

https://www.fete-cinema-animation.fr/ +33140230813 contact@afca.asso.fr