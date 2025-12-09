ALLAN JONES ET LE TRÉSOR MAUDIT Pérols

ALLAN JONES ET LE TRÉSOR MAUDIT

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-10

Ne manquez pas le spectacle pour enfants Allan Jones et le trésor maudit au théâtre de l’Odéon Montpellier !

Ne manquez pas le spectacle pour enfants Allan Jones et le trésor maudit au théâtre de l’Odéon Montpellier !

Partez à l’aventure avec le plus célèbre archéologue et chasseur de trésors du monde Allan Jones !

Accompagné par son fidèle ami et assistant Nigel Brownie, et bientôt rejoint par la pétillante bibliothécaire Adèle Prosecco ainsi que le loufoque professeur Ruppert Findbury, Allan Jones part à la recherche du trésor légendaire du grand roi Salomon. Un trésor maudit !

Nos héros vont faire de drôles de rencontres au cours de leur périple et vont devoir décrypter des énigmes et braver tous les dangers pour tenter de le retrouver. Heureusement, ils pourront compter sur les enfants du public pour leur venir en aide !

Mais quelle est donc cette malédiction ? Vont-ils réussir à s’emparer du fameux trésor ? Quelles surprises les attendent au bout du chemin ?

Attention amis aventuriers ! Un trésor peut en cacher un autre…

En avant pour une fabuleuse chasse au trésor avec six personnages hauts en couleurs qui vous feront vivre une aventure musicale trépidante et pleine d’humour !

Un spectacle tout public de 65 minutes avec 3 comédiens à partir de 3 ans. .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Don’t miss the children’s show Allan Jones et le trésor maudit at the Théâtre de l’Odéon Montpellier!

German :

Verpassen Sie nicht die Kindervorstellung Allan Jones und der verfluchte Schatz im Theater de l’Odéon Montpellier!

Italiano :

Non perdete lo spettacolo per bambini Allan Jones et le trésor maudit al Théâtre de l’Odéon Montpellier!

Espanol :

No se pierda el espectáculo infantil Allan Jones et le trésor maudit en el Théâtre de l’Odéon Montpellier

L’événement ALLAN JONES ET LE TRÉSOR MAUDIT Pérols a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER