Allassac Geek Festival ALLASSAC Salle Culturelle Allassac

Allassac Geek Festival 16 et 17 mai 2026 ALLASSAC Salle Culturelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00 – 2026-05-16T19:00:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00 – 2026-05-17T19:00:00

Allassac Geek Festival !

Un évènement familial et convivial autour du jeux-vidéos, mangas, cosplay, comics…

Participez à une convention geek qui célèbre la richesse de la Pop culture !

Rencontrez des passionnés partageant vos intérêts et élargissez votre cercle social.

Vivez des moments uniques et créez des souvenirs impérissables avec l’équipe de l’association Pixel Squad.

ALLASSAC Salle Culturelle ALLASSAC 9 Rue Porte du Petit Garavet Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Venez Célébrer la Geek Culture avec l’Allassac Geek Festival ! Découvrez un évènement familial et convivial autour du jeux-vidéos, mangas, cosplay, comics… Allassac geek