Allassac – visite guidée des chapelles de la commune Église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste d’Allassac Allassac

Allassac – visite guidée des chapelles de la commune Samedi 20 septembre, 14h30 Église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste d’Allassac Corrèze

Gratuit. Sur réservation.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à une visite guidée inédite des chapelles de la commune d’Allassac. L’itinéraire en bus vous fera parcourir les différents villages d’Allassac à la découverte de son patrimoine religieux.

Visite animée par M. Jean-Louis Lascaux, maire et Mme Sandrine Peuch, conseillère municipale.

Rendez-vous à 14h30 devant l’église du bourg.

Réservation : 05 55 24 08 80 (Brive tourisme)

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise