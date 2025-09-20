Allassac – visite guidée des chapelles de la commune Église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste d’Allassac Allassac
Allassac – visite guidée des chapelles de la commune Samedi 20 septembre, 14h30 Église de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste d’Allassac Corrèze
Gratuit. Sur réservation.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à une visite guidée inédite des chapelles de la commune d’Allassac. L’itinéraire en bus vous fera parcourir les différents villages d’Allassac à la découverte de son patrimoine religieux.
Visite animée par M. Jean-Louis Lascaux, maire et Mme Sandrine Peuch, conseillère municipale.
Samedi 20 septembre.
Rendez-vous à 14h30 devant l’église du bourg.
Réservation : 05 55 24 08 80 (Brive tourisme)
© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise