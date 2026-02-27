Allauch au féminin Galerie d’exposition du Pôle Culturel Allauch

Allauch au féminin

Dimanche 8 mars 2026. Galerie d'exposition du Pôle Culturel

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville d’Allauch, en partenariat avec le Rotary Club ainsi que des associations culturelles et sportives de la commune, vous donnent rendez-vous le dimanche 8 mars…

Rendez-vous le dimanche 8 mars pour une journée accessible à tous, placée sous le signe de l’engagement, du partage, du sport et de la culture au féminin.



Lectures, expositions, activités sportives, musique, cinéma et moments d’échange viendront rythmer cette manifestation conviviale. Tout au long de la journée, associations, artistes et intervenants se mobilisent pour valoriser les droits des femmes, encourager la pratique sportive au féminin ou encore la création.



Le programme



10h Marche solidaire, par l’association des Godillots Garriguois. Inscription au 06 14 84 21 49 ou à godillots1998@sfr.fr Départ du terrain de boules, chemin de Mimet (près du stand de tir)



Bibliothèque municipale



10h30 Forum de lecture Paroles de femmes (1ère session)

15h30 Forum de lecture Paroles de femmes (2eme session)



Auditorium



De 9h30 à 10h Gym sur chaise, par les Jeuniors Actifs Sportifs

De 10h à 10h30 Initiation danse en ligne, par les Jeuniors Actifs Sportifs

De 10h30 à 11h30 Démonstration et initiation, par Verticality Studio Pole Dance

De 11h30 à 12h30 Immersion dans le sport féminin avec le film Sur les Chemins du Dépassement suivi d’un échange avec l’association Défi Women’s care

De 12h30 à 13h30 Présentation d’un extrait de la pièce chorégraphique Pomme d’Ève par la compagnie Katiuszka. L’artiste peintre Coline Rohart performera en direct sur une toile aux côtés de danseuses de la Fabrique d’Art et de Culture d’Allauch (FAC)

13h30 Interventions de fonctionnaires de la Police nationale sur les violences intrafamiliales, suivie d’un temps d’échange et de questions-réponses

14h30 Projection du film La Tresse

16h30 Instant musical avec la musicienne et chanteuse de variétés Caro Cactus . Promotion Culturelle Allaudienne proposera également un instant théâtral et musical



Atrium



Toute la journée du 8 mars Stands d’information tenus toute la journée par la Maison de la Femme et l’Association Soroptimist.

Toute la journée du 8 mars Rencontre et échange autour de la poésie, accompagnement à la création par Thierry Dernard.

De 10h à 12h et de 15h à 17h Dédicace du livre Ex voto de Notre Dame du Château, reflets d’un terroir par Anne-Marie Nerguisian



L’ensemble des activités et animations proposées sont gratuites.

Une buvette, dont les bénéfices seront reversés à la Maison des Femmes Marseille-Provence, sera tenue, toute la journée, par le Rotary Club d’Allauch. .

Galerie d'exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

To mark International Women?s Rights Day, the Town of Allauch, in partnership with the Rotary Club and local cultural and sports associations, invites you to join us on Sunday March 8…

