Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch
mardi 25 août 2026 · Théâtre de Nature, rue Trinière · Allauch
Informations pratiques
Allauch
Allauch Ciné plein Air
Mardi 25 août 2026.
A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Allauch Ciné Plein Air Le Robot Sauvage
Après un naufrage, un robot nommé Roz se retrouve seul sur une île sauvage. Elle apprend peu à peu à survivre et à communiquer avec les animaux qui l’entourent. En adoptant un oison orphelin, elle découvre ce que signifie devenir vivante .
Film d’animation et d’aventure pour la famille de Chris Sanders
Durée 1h42
À partir de 6 ans .
Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Allauch Ciné Plein Air The Wild Robot
L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch
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