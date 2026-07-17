Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Allauch Ciné plein Air

Mardi 25 août 2026.

A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Allauch Ciné Plein Air Le Robot Sauvage

Après un naufrage, un robot nommé Roz se retrouve seul sur une île sauvage. Elle apprend peu à peu à survivre et à communiquer avec les animaux qui l’entourent. En adoptant un oison orphelin, elle découvre ce que signifie devenir vivante .



Film d’animation et d’aventure pour la famille de Chris Sanders

Durée 1h42

À partir de 6 ans .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Allauch Ciné Plein Air The Wild Robot

L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch