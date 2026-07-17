Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch
mercredi 26 août 2026 · Théâtre de Nature, rue Trinière · Allauch
Informations pratiques
Allauch
Allauch Ciné plein Air
Mercredi 26 août 2026.
A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Allauch Ciné Plein Air Le Comte de Monte-Cristo
Edmond Dantès, jeune marin promis à un brillant avenir, est victime d’un complot et emprisonné à tort. Après des années de captivité, il s’évade et découvre un trésor qui lui permet de devenir le mystérieux Comte de Monte-Cristo. Il met alors en place une vengeance implacable contre ceux qui l’ont trahi.
Film historique et d’aventure, d’après le roman d’Alexandre Dumas
Durée 2h58
À partir de 12 ans .
Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Allauch Ciné Plein Air The Count of Monte Cristo
L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch
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