Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Allauch Ciné plein Air

Mercredi 26 août 2026.

A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Allauch Ciné Plein Air Le Comte de Monte-Cristo

Edmond Dantès, jeune marin promis à un brillant avenir, est victime d’un complot et emprisonné à tort. Après des années de captivité, il s’évade et découvre un trésor qui lui permet de devenir le mystérieux Comte de Monte-Cristo. Il met alors en place une vengeance implacable contre ceux qui l’ont trahi.



Film historique et d’aventure, d’après le roman d’Alexandre Dumas

Durée 2h58

À partir de 12 ans .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Allauch Ciné Plein Air The Count of Monte Cristo

L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch