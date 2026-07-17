Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Allauch Ciné plein Air

Jeudi 27 août 2026.

A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Allauch Ciné Plein Air En Fanfare

Un chef d’orchestre renommé découvre qu’il a été adopté et part à la rencontre de son frère biologique. Celui-ci joue dans une fanfare du Nord, loin de son univers élitiste. Leur rencontre donne lieu à un choc culturel… et à une aventure humaine et musicale inattendue.



Comédie dramatique de Emmanuel Courcol

Durée 1h43

Tout public .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Allauch Ciné Plein Air En Fanfare

L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch