Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch
jeudi 27 août 2026 · Théâtre de Nature, rue Trinière · Allauch
Informations pratiques
Allauch
Allauch Ciné plein Air
Jeudi 27 août 2026.
A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Allauch Ciné Plein Air En Fanfare
Un chef d’orchestre renommé découvre qu’il a été adopté et part à la rencontre de son frère biologique. Celui-ci joue dans une fanfare du Nord, loin de son univers élitiste. Leur rencontre donne lieu à un choc culturel… et à une aventure humaine et musicale inattendue.
Comédie dramatique de Emmanuel Courcol
Durée 1h43
Tout public .
Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
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English :
Allauch Ciné Plein Air En Fanfare
L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch
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