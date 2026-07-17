Allauch Ciné plein Air Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Allauch Ciné plein Air

Vendredi 28 août 2026.

A 21h30. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Allauch Ciné Plein Air Astérix et Obélix: Mission Cléopatre

Cléopâtre parie avec Jules César qu’elle peut construire un palais grandiose en trois mois. Elle confie ce défi à l’architecte Numérobis, qui sollicite l’aide d’Astérix, Obélix et Panoramix. Mais un rival jaloux va tout faire pour saboter le projet.



Comédie d’Alain Chabat

Durée 1h52

Tout public .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Allauch Ciné Plein Air Asterix and Obelix: Mission Cleopatra

L’événement Allauch Ciné plein Air Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch