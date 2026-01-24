Allauch, les collines de Pagnol Allauch

Allauch, les collines de Pagnol

Dimanche 15 février 2026.

A 8h30. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Randonnée Allauch, les collines de Pagnol

Au départ d’Allauch, partez à l’aventure dans les collines de Pagnol pour une rando guidée. Damien et son père vous feront découvrir les sources, les vallons, les grottes, … dans ces lieux chargés d’histoire où le passé côtoie subtilement le présent. Faites une pause à l’authentique Bastide Neuve et découvrez la magie des souvenirs d’enfance du petit Marcel ! La féérie peut commencer !



Rendez-vous le Dimanche 15 février à 8h30.

Infos pratiques

• Cette randonnée nécessite une condition physique minimum

• Rendez-vous sur le parking du cimetière des Claous, chemin de Garlaban à Allauch.

• Éducateur diplômé

• Distance 8 km Durée 5h30 Dénivelé 390 m Niveau Avoir une bonne condition physique et l’habitude de randonner

• Pour des raisons pratiques et de sécurité, les animaux sont interdits

• Cette randonnée est payante ( 20€ et 10€ tarif réduit).



Infos et réservations https://www.authentic-sports.fr/authentic-pagnol?re-product-id=227834&rwstep=product

Tel 06 07 50 35 79 .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Allauch, les collines de Pagnol walk

