Allée au printemps, Alej na Prameni, Nitra

Allée au printemps Samedi 6 juin, 09h00 Alej na Prameni okres Nitra

contribution volontaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Alej na Prameni est un jardin aménagé en périphérie du quartier de Pramen grâce au travail de la communauté et de bénévoles depuis le printemps 2022. Aujourd’hui, on y trouve une allée de tilleuls, des dizaines d’arbustes comestibles, des plantes vivaces mellifères et une prairie permanente. Une visite guidée est proposée lors de l’événement.

Alej na Prameni Pramenistá 32, Nitra Nitra 949 01 Klokočina okres Nitra Région de Nitra https://www.instagram.com/alejnaprameni/?hl=en Alej na Prameni est un jardin construit à la périphérie du quartier de Prameň grâce au travail communautaire et bénévole depuis le printemps 2022. Aujourd’hui, une allée de tilleul, des dizaines d’arbustes comestibles, des vivaces mellifères, de la végétation permanente de prairie ont été plantés ici. Nous fournissons une visite guidée pendant l’événement.

Alej na Prameni est un jardin aménagé en périphérie du quartier de Pramen grâce au travail de la communauté et de bénévoles depuis le printemps 2022. Aujourd’hui, on y trouve une allée de tilleuls,…

© Alej na Prameni