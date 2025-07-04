Allées ouvertes au Jardin Bourian Jardin Bourian Dégagnac

Allées ouvertes au Jardin Bourian

Voici venu notre bel événement annuel, quand le jardin est le plus resplendissant !

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, le Jardin Bourian ouvre ses allées aux visiteurs mais aussi aux artisans invités qui se feront un plaisir de présenter leur savoir-faire. C'est l'occasion de le (re)découvrir ! Cette année, "Jardins de pierre, pierres de jardin" est le thème retenu, avec de nombreuses animations à l'appui. Une belle journée de partage et d’échanges en perspective !

Jardin Bourian Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 18 34 96 34 jardinbourian@gmail.com

English :

Here comes our beautiful annual event, when the garden is at its most resplendent!

As it has every year for more than 20 years, the Jardin Bourian opens its paths to visitors but also to invited artisans who will be delighted to present their know-how

