Allégeons notre charge mentale Maison des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-05 14:00 – 15:30

Gratuit : oui gratuit Sur inscription préalable, garde d’enfant posisble sur demande et dans la limite des places disponibles. SMS 06 62 68 98 44 Adulte

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Le Lieu Utile vous propose un temps d’échanges animé par une professionnelle.En s’appuyant sur les forces des participant.e.s, nous identifions les signaux pour prévenir de l’épuisement parental, trouver des pistes concrètes pour une organisation plus sereine, s’autoriser à prendre soin de ses propres besoins.

Maison des Confluences Nantes 44202

http://lelieuutile.com



