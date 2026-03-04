Allégeons notre charge mentale, Maison des Confluences, Nantes

Allégeons notre charge mentale Jeudi 5 mars, 14h00 Maison des Confluences Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T14:00:00+01:00 – 2026-03-05T15:30:00+01:00

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Le Lieu Utile vous propose un temps d’échanges animé par une professionnelle.

En s’appuyant sur les forces des participant.e.s, nous identifions les signaux pour prévenir de l’épuisement parental, trouver des pistes concrètes pour une organisation plus sereine, s’autoriser à prendre soin de ses propres besoins.

Maison des Confluences Place du Muguet Nantais Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://lelieuutile.com »}]

Atelier animé par une intervenante spécialisée Charge mentale épuisement parental

istock