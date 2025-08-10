Allegro Legato ! Place Saint-Germain Auxerre
Allegro Legato ! Place Saint-Germain Auxerre dimanche 10 août 2025.
Yonne
Allegro Legato ! Place Saint-Germain Cloître et parvis de l’Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 20:30:00
fin : 2025-08-10 23:30:00
Date(s) :
2025-08-10
Le spectacle évoquera la rencontre entre l’Art chorégraphique et l’Art culinaire. Le thème d’un banquet festif, dont la mise en bouche se situera au XVème siècle et le dessert au XVIIIème siècle, offrira aux danses historiques leur place d’entremets. La danse, en harmonie avec la musique, le texte et le chant, exultera un moment joyeux, dramatique ou onirique du récit. Elle sera un moyen d’expression afin de partager la saveur des mots, sans les remplacer, mais en en soulignant l’émotion. Un bal renaissance sera proposé au public pour clore ce banquet chorégraphié. .
Place Saint-Germain Cloître et parvis de l’Abbaye Saint-Germain
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cie.bassa.toscana@gmail.com
English : Allegro Legato !
German : Allegro Legato !
Italiano :
Espanol :
L’événement Allegro Legato ! Auxerre a été mis à jour le 2025-03-28 par COORDINATION YONNE