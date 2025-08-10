Allegro Legato ! Place Saint-Germain Auxerre

Yonne

Début : 2025-08-10 20:30:00

fin : 2025-08-10 23:30:00

2025-08-10

Le spectacle évoquera la rencontre entre l’Art chorégraphique et l’Art culinaire. Le thème d’un banquet festif, dont la mise en bouche se situera au XVème siècle et le dessert au XVIIIème siècle, offrira aux danses historiques leur place d’entremets. La danse, en harmonie avec la musique, le texte et le chant, exultera un moment joyeux, dramatique ou onirique du récit. Elle sera un moyen d’expression afin de partager la saveur des mots, sans les remplacer, mais en en soulignant l’émotion. Un bal renaissance sera proposé au public pour clore ce banquet chorégraphié. .

Place Saint-Germain Cloître et parvis de l’Abbaye Saint-Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cie.bassa.toscana@gmail.com

