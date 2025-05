Alleins se livre, Festival littéraire – avenue Sadi Carnot Alleins, 9 juin 2025 10:00, Alleins.

Bouches-du-Rhône

Alleins se livre, Festival littéraire Lundi 9 juin 2025 de 10h à 19h. avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 10:00:00

fin : 2025-06-09 19:00:00

Date(s) :

2025-06-09

C’est au pied de la colline du Massif des Costes, à l’ombre des marronniers du Couvent, cadre bucolique, qu’une trentaine d’auteurs se rassembleront pour la deuxième édition d’Alleins se livre, un événement qui se veut convivial et familial.

Après le succès de la première édition, une trentaine d’auteurs se sont donnés rendez-vous à Alleins le 9 juin prochain !



De nombreuses animations rythmeront la journée, tel le yoga en lecture, des contes pour enfants, ou encore le concert de l’un des auteurs du festival…



Serge Scotto sera le parrain de cette édition 2025. Il a signé de nombreuses BD, dont la collection « Pagnol » adaptée des livres de l’auteur provençal, « Des étrangers dans les lavandes », et plus récemment « Le tremblement de terre de Lambesc », qui revient sur ce terrible évènement du début du XXème siècle.



Nicolas Feuz sera pour sa part l’invité d’honneur d’Alleins se livre Star du thriller Suisse, il revient présenter ses nouveaux titres, « Les Extradées » et « Ultimatum ».



Le festival est en accès libre, une buvette et une restauration seront disponibles sur place et à proximité. .

avenue Sadi Carnot Le Couvent

Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980@gmail.com

English :

At the foot of the Massif des Costes hill, in the shade of the Couvent chestnut trees, in a bucolic setting, some thirty authors will gather for the second edition of Alleins se livre, an event designed to be convivial and family-friendly.

German :

Am Fuße des Hügels Massif des Costes, im Schatten der Kastanienbäume des Couvent, einem bukolischen Rahmen, versammeln sich etwa 30 Autoren zur zweiten Ausgabe von Alleins se livre, einer Veranstaltung, die sich als gesellig und familienfreundlich versteht.

Italiano :

Ai piedi della collina del Massif des Costes, all’ombra dei castagni del Convento, in una cornice bucolica, una trentina di autori si riuniranno per la seconda edizione di Alleins se livre, un evento pensato per essere amichevole e familiare.

Espanol :

A los pies del Macizo de las Costas, a la sombra de los castaños del Convento, en un entorno bucólico, una treintena de autores se darán cita en la segunda edición de Alleins se livre, un evento concebido para ser a la vez amistoso y familiar.

L’événement Alleins se livre, Festival littéraire Alleins a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes