Alleins se livre, Festival littéraire avenue Sadi Carnot Alleins

Alleins

Alleins se livre, Festival littéraire

Lundi 25 mai 2026 de 9h à 18h. avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

C’est au pied de la colline du Massif des Costes, à l’ombre des marronniers du Couvent, cadre bucolique, qu’une trentaine d’auteurs se rassembleront pour la troisième édition d’Alleins se livre, un événement qui se veut convivial et familial.

De nombreuses animations rythmeront la journée, tel le yoga en lecture, des contes pour enfants, des animations musicales.



Le festival est en accès libre, une buvette et une restauration seront disponibles sur place et à proximité. .

avenue Sadi Carnot Le Couvent Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acatia13980@gmail.com

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English :

At the heart of the Massif des Costes, about thirty authors will gather in Alleins’ Couvent for a special day.

L’événement Alleins se livre, Festival littéraire Alleins a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes