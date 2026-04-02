Allenc

ALLENC JACTA EST

Allenc Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Pour cette 8ème édition du festival Allenc Jacta Est les 13 et 14 juin, préparez-vous à embarquer dans des univers fantastiques à travers des jeux de société, des tournois et des animations, pour un voyage épique.

Restauration et buvette sur place. Ramène ton gobelet !

Pas de distributeurs ni de commerces à Allenc. Terrain pour camper

Pour cette 8ème édition du festival Allenc Jacta Est, préparez-vous à embarquer dans des univers fantastiques à travers des jeux de société, des tournois et des animations.

Les 13 et 14 juin, Allenc se transforme en un véritable camp de jeux, d’aventures et découvertes .

Retrouvez tout au long du festival jeux de société, jeux vidéos, jeux de rôles, jeux en bois, tournoi, grands jeux, escape game, boutiques de jeux, le tout en accès libre et/ou sur inscription et/ou nécessitant une participation financière.

Restauration et buvette sur place. Ramène ton gobelet !

Pas de distributeurs ni de commerces à Allenc. Terrain pour camper .

Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

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English :

For this 8th edition of the Allenc Jacta Est festival on June 13 and 14, get ready to embark on an epic journey into fantastic universes through board games, tournaments and entertainment.

Catering and refreshments on site. Bring your cup!

No vending machines or shops in Allenc. Camping site

L’événement ALLENC JACTA EST Allenc a été mis à jour le 2026-02-26 par 48-OT Mont Lozere