Aller, On Danse! par la troupe En Avant Scène Chauffailles
Salle Espace Culturel du Brionnais Chauffailles Saône-et-Loire
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-22
2026-03-21 2026-03-22
La troupe En Avant Scène vous présente son nouveau spectacle 2026 Aller, On Danse ! , une comédie de Vivien LHERAUX.
Alors qu'Arthur pense passer une soirée tranquille en rentrant du travail, sa femme Béatrice lui annonce qu'elle a deux nouvelles une bonne et une mauvaise. La bonne c'est qu'elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues. Entre la famille qui débarque, un invité malvenu un peu trop intrusif, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au beau milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar ! Quiproquos, gaffes, mensonges et délires s'invitent alors à leur tour à la fête d'anniversaire, qui promet de ne pas être de tout repos !
La première partie sera assurée par le groupe de jeunes qui vous présentera une création originale.
Salle Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35
