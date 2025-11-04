Aller vers l’Emploi Ancenis-Saint-Géréon
Aller vers l’Emploi Ancenis-Saint-Géréon mardi 4 novembre 2025.
Aller vers l’Emploi
Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2025-11-04 15:00:00
fin : 2025-11-04 15:30:00
2025-11-04
Le Rugby CLub Du Pays d’Ancenis (RCPA) vous propose de venir essayer le Rugby à toucher (Rugby sans contact).
Chaque 1er mardi du mois (hors vacances scolaires), venez passer un moment convivial, collectif et sportif !
Au programme
Atelier Rugby,
Jobdating afin de rencontrer des entreprises,
Gouter/collation
POUR QUI ? les personnes en difficulté dans leurs démarches de recherche d’emploi, les jeunes descolarisés…
Inscription via mes événements emploi https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/515004/aller-vers-l-emploi-ancenis-saint-gereon
puis contacter Rebecca du RCPA 06 48 95 28 57, rebecca.rcpa@gmail.com
N’oubliez pas votre TENUE DE SPORT !
évènement gratuit, co-organisé par France Travail, la Mission Locale, Abalone et le RCPA .
Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 48 95 28 57 rebecca.rcpa@gmail.com
English :
The Rugby Club Du Pays d’Ancenis (RCPA) invites you to try touch rugby (non-contact rugby).
German :
Der Rugby CLub Du Pays d’Ancenis (RCPA) bietet Ihnen die Möglichkeit, Touch Rugby (Rugby ohne Kontakt) auszuprobieren.
Italiano :
Il Rugby Club Du Pays d’Ancenis (RCPA) vi offre la possibilità di provare il touch rugby (rugby senza contatto).
Espanol :
El Rugby Club Du Pays d’Ancenis (RCPA) le ofrece la posibilidad de probar el touch rugby (rugby sin contacto).
