Alley Oop module pour les tout-petits Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Le dispositif de l’artiste plasticien Émile Orange est dédié aux enfants et aux parents pour découvrir le plaisir de lire. Venez le découvrir et vous approprier les modules en jouant ou en lisant dedans !

Exposition visible du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h. .

English : Alley Oop module pour les tout-petits

This installation by visual artist Émile Orange is designed for children and parents to discover the joys of reading. Come and discover it and make the modules your own by playing or reading inside them!

