ALLEZ, BRNO ! Centre socio-cultuel des Longs Prés Rennes 17 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée Libre

Exposition aux Longs-Prés

ALLEZ, BRNO !

Pour son 60ème anniversaire, le Comité de jumelage Rennes Brno vous invite à découvrir cette ville magnifique au coeur de l’Europe au travers de panneaux de présentation de la cité.

S’y ajoutent des dessins d’artistes urban sketchers sur le patrimoine de Rennes, exposés à Brno au printemps 2025

Vincent Andrieu, Anaïs Collin, Caroline Didou, Fanny Marais

Du 17 novembre 2025 au 5 décembre

Centre socioculturel des Longs Prés, 1, rue des Longs-Prés

(quartier des Gayeulles)

Finissage convivial le 5 à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-17T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T17:00:00.000+01:00

1



Centre socio-cultuel des Longs Prés 1 rue des Longs PRés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine