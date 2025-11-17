Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ALLEZ, BRNO ! Centre socio-cultuel des Longs Prés Rennes

ALLEZ

ALLEZ, BRNO ! Centre socio-cultuel des Longs Prés Rennes lundi 17 novembre 2025.

ALLEZ, BRNO ! Centre socio-cultuel des Longs Prés Rennes 17 novembre – 5 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée Libre

Exposition aux Longs-Prés

ALLEZ, BRNO !

Pour son 60ème anniversaire, le Comité de jumelage Rennes Brno vous invite à découvrir cette ville magnifique au coeur de l’Europe au travers de panneaux de présentation de la cité.
S’y ajoutent des dessins d’artistes urban sketchers sur le patrimoine de Rennes, exposés à Brno au printemps 2025

Vincent Andrieu, Anaïs Collin, Caroline Didou, Fanny Marais

Du 17 novembre 2025 au 5 décembre
Centre socioculturel des Longs Prés, 1, rue des Longs-Prés
(quartier des Gayeulles)

Finissage convivial le 5 à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-17T10:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T17:00:00.000+01:00

1
 

Centre socio-cultuel des Longs Prés 1 rue des Longs PRés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine