Allez ça part Rue Jean Monet Carhaix-Plouguer

Début : 2025-12-13 16:00:00
ALLEZ ÇA PART
SPECTACLE DE DIABOLO CHORÉGRAPHIQUE, ACROBATIQUE & BURLESQUE
SAMEDI 13 DÉCEMBRE | 16H00
AMPHI
GROOVE CREW

Allez ça part ! se définit par des inspirations multiculturelles et une recherche visuelle innovante où se mélangent le diabolo, l’acrobatie, le Hip-Hop et la danse contemporaine. C’est dans une ambiance groovy, rythmée et cartoonesque où s’enchaînent techniques à couper le souffle et défis insolites que ces deux artistes vous entraînent. Proposant sur scène une jonglerie de haut niveau mêlée à des situations burlesques et décalées. Du beau, du fun… du Groove !

Jeu Pierre Ledoux et Camille Grappin

Tout public.
Durée 45 min.   .

Rue Jean Monet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50 

