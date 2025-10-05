MONSIEUR CHASSE – ESPACE GLENMOR – AMPHI Carhaix Plouguer

JEAN-PIERRE CASTALDI, OLIVIER LEJEUNE, LYDIE MULLER, CLAIRE CONTY, XAVIER VITON, DIDIER CLAVEAUC’est bien à une partie de chasse, dans tous les sens du terme, que nous convie Feydeau dans ce vaudeville décapant, qui avec peu de personnages crée un maximum de situations burlesques et désopilantes. Profitant du départ de son ami Duchotel (Jean-Pierre Castaldi) pour une partie de chasse, Moricet (Olivier Lejeune) courtise sa femme Léontine (Lydie Muller). Celle-ci commence par se refuser, sauf si elle découvrait être elle-même trompée, ce qui ne manque pas d’arriver… Tous vont alors se retrouver à la même adresse sous le toit de la Comtesse Latour (Claire Conty) : au 40 rue d’Athènes…Monsieur chasse ! C’est le vaudeville des vaudevilles qui a rendu son auteur célèbre, c’est d’ailleurs la pièce préférée de Feydeau lui-même. On y retrouve ce déchaînement de situations impossibles qui mélangent mari, femme, maîtresse, amant, voisins… et qui vaudront à Feydeau, jamais égalé dans cet exercice, les qualifications « d’ingénieur du rire » et « d’horloger de génie ».Une comédie de Georges FeydeauAdaptation : Arnaud Cermolacce & Anthony MartyMise en scène : Anthony MartyTout public.Durée : 1h30.

ESPACE GLENMOR – AMPHI RUE JEAN MONNET 29270 Carhaix Plouguer 29