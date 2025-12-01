Allez, dansons maintenant ! Maison de la Musique et de la Danse Valence

Allez, dansons maintenant !

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Une séance de barre au sol accessible à tous. Le corps, libéré de la contrainte de la pesanteur, se structure et s’organise en dehors de désordres posturaux éventuels.

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

A barre session accessible to all. The body, freed from the constraints of gravity, structures and organizes itself without any postural disorders.

German :

Eine Sitzung mit der Bodenstange, die für alle zugänglich ist. Der Körper, der von der Schwerkraft befreit ist, strukturiert und organisiert sich ohne eventuelle Haltungsschäden.

Italiano :

Una sessione di barre accessibile a tutti. Liberato dai vincoli della gravità, il corpo si struttura e si organizza senza disturbi posturali.

Espanol :

Una sesión de barra accesible a todos. Liberado de las limitaciones de la gravedad, el cuerpo se estructura y organiza sin trastornos posturales.

