Allez hop, on lit !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes
Allez hop, on lit !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes samedi 11 avril 2026.
Allez hop, on lit ! 11 avril et 23 mai Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00
Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.
Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.
0-3 ans
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans
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