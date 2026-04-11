Allez hop, on lit !, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

Allez hop, on lit ! 11 avril et 23 mai Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00

Des lectures adaptées aux enfants avec leurs parents.

Une thématique est choisie pour chacun des rendez-vous.

0-3 ans

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr

Lectures pour les 0-3 ans

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