Allez, Ollie… à l’eau ! Crozon

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-11 2026-02-12

Compagnie de Louise

Avec la piscine Nautil’ys

Allez, Ollie… à l’eau ! raconte la rencontre entre Mamie Olive, une arrière-grand-mère presque impotente mais qui a été championne olympique de natation aux J.O. de Londres de 1948, et de son arrière-petit-fils Ollie… qui a peur de l’eau ! Une rencontre qui semble bien mal commencer ; quoi de commun entre l’enfant plein d’énergie et son arrière-grand-mère ? Cela est sans compter sur les ruses de Mamie Olive pour aider Ollie à se jeter à l’eau. Et si ce qui semblait les éloigner finissait par les rapprocher ?

Texte Mike Kenny

Traduction Séverine Magois

Mise en scène Odile Grosset-Grange

Avec Marie-Charlotte Biais et Anthony Jeanne

À partir de 4 ans .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

