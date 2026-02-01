Allez on danse ! Bonchamp-lès-Laval

Allez on danse !

55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Une comédie en 3 actes de Vivien Lheraux, déjantée et loufoque !

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille, sa femme Béatrice lui annonce deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise …

Arthur tombe des nues. Entre la famille qui débarque et deux invités malvenus un peu trop intrusifs, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar !

Quiproquos, gaffes, mensonges et délires s’invitent alors à leur tour à l’anniversaire, qui promet de ne pas être de tout repos.

Info billeterie www.helloasso.com/association/les-bouches-decousues ou les samedis 14 et 21 février de 10h à 12h dans le hall des Angenoises de Bonchamp.

Possibilité de règlement pas carte bancaire sur place. .

55 Rue du Maine Bonchamp-lès-Laval 53960 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 09 59 29 tugalnicolem74@gmail.com

English :

A wacky, zany comedy in 3 acts by Vivien Lheraux!

Just when Arthur thinks he’s having a quiet evening, his wife Beatrice gives him two pieces of news, one good and one bad. The good news is that she’s organized a surprise birthday party for him. The bad news is …

