ALLEZ ON DANSE ! LES BOUCHES DECOUSUES Salle de spectacle CHNM Mayenne

ALLEZ ON DANSE ! LES BOUCHES DECOUSUES

Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Allez on danse ! une comédie en 3 actes de Vivien Lheraux.

Alors qu’Arthur pense passer une soirée tranquille, sa femme Béatrice, lui annonce deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise. Quant à la mauvaise… Arthur tombe des nues. Entre la famille qui débarque, un invité malvenu un peu trop intrusif, les va-et-vient de la bonne à tout faire, et cette malle fermée au milieu du salon, la soirée pourrait bien virer au cauchemar ! Quiproquos, gaffes, mensonges et délires s’invitent alors à leur tour à l’anniversaire, qui promet de ne pas être de tout repos.

Renseignements 06 82 09 59 29 06 84 44 88 26

Billetterie Samedi 14 et 21 février 2026 de 10h à 12h dans le petit hall des Angenoises.

Tarifs

– Plein 8 €

– Réduit 12-18 ans 4 €

– Gratuit pour les de 12 ans

Placement libre assis. Durée 1h40min. .

Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 09 59 29

English :

Allez on danse! a comedy in 3 acts by Vivien Lheraux.

L’événement ALLEZ ON DANSE ! LES BOUCHES DECOUSUES Mayenne a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne