Allez, On danse ! Pièce de théâtre

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-28

Les Bouffons des Planches présentent Allez, On danse ! de Vivien LHERAUX.

Pratique à la salle des fêtes 8€, gratuit pour les moins de 12 ans réservation chez Cocci-Market de Bretoncelles ou au 06 84 64 10 48 ou lesbouffonsdesplanches@gmail.com .

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 84 64 10 48 lesbouffonsdesplanches@gmail.com

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English : Allez, On danse ! Pièce de théâtre

L’événement Allez, On danse ! Pièce de théâtre Bretoncelles a été mis à jour le 2026-03-14 par OT CdC Coeur du Perche